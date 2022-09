Moto3: Foggia trionfa a Misano e riapre la corsa al titolo

MISANO ADRIATICO - Dennis Foggia vince il Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appuntamento stagionale di Moto3. Il pilota italiano, sul circuito di Misano Adriatico, vince il duello con Jaume Masia, Izan Guevara e Deniz Oncu, che chiudono rispettivamente secondo, terzo e quarto. In quinta piazza c'è invece Daniel Holgado davanti a Tatsuki Suzuki. In classifica Foggia è ora terzo e si avvicina alla vetta, conquistata quest'oggi da Guevara, mentre Garcia ha chiuso la sua gara dopo 17 giri, causa una bandiera nera ricevuta per guida irresponsabile.ù