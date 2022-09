Moto3, Gp Giappone: Guevara vince davanti a Foggia

MOTEGI - Izan Guevara vince il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del mondiale Moto3. Sul circuito di Motegi, lo spagnolo, che partiva dalla nona posizione in una pista dove fin qui non aveva mai corso, già al termine del primo giro si ritrova primo, andando poi a prevalere sulla concorrenza dopo un po' di bagarre nella fase centrale, gestendo poi i giri finali: per il pilota del team GASGAS si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella di Aragon. Seconda posizione per Dennis Foggia, che nel finale si avvicina ma non abbastanza per provare l'assalto, mentre a completare il podio è Ayumu Sasaki. Più attardato Sergio Garcia, che rimonta nel finale dopo aver perso diverse posizioni nei primi scampoli di gara e chiude quarto. A terra Tatsuki Suzuki, così come Jaume Masia. Con questa vittoria, Guevara sale a quota 254 punti, a +45 su Garcia e +63 su Foggia.