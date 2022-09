Moto3, torna Fenati: accordo con team Snipers per il 2023

ROMA - Il motomondiale ritrova un protagonista degli ultimi anni: Romano Fenati sarà infatti un pilota del team Snipers nel 2023. L'annuncio è arrivato dalla stessa scuderia di Montelabbate, che ritrova il pilota, anch'egli marchigiano, dopo il fattaccio di Misano 2018 in Moto2, quando Fenati arrivò a pinzare i freni di Stefano Manzi in pieno rettilineo. Da lì, l'addio, poi il nuovo contratto, ma in Moto3, i due anni con il Max Racing Team e il nuovo ritorno nella classe intermedia con Speed Up a inizio stagione, prima che le strade si separassero dopo appena sei gare. Ora la nuova possibilità data al nativo di Ascoli Piceno, che a 26 anni avrà la nuova possibilità di ricostruirsi una carriera provando a ritrovare quei risultati importanti fatti vedere nelle passate stagioni.