Moto3, GP Valencia: trionfa Guevara, Foggia chiude quarto

VALENCIA - Izan Guevara vince il GP di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale di Moto3. Il campione del mondo parte fortissimo ma poi deve difendersi dagli attacchi di Deniz Oncu, che non molla e ci prova fino alla fine. A tagliare il traguardo per primo è però Guevara; beffato il turco, ancora a caccia della prima vittoria in Moto3. Terzo posto per Sergio Garcia, sul gradino più basso del podio e davanti a Dennis Foggia, che chiude terzo in classifica generale. Completano la Top 10 Sasaki, Fernandez, Munoz, Moreira (rookie of the year), Yamanaka e Holgado. A punti anche Andrea Migno, 15°.