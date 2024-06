Paura al Mugello, Zurutuza investito da Farioli dopo la caduta VIDEO

MUGELLO - Paura, tanta, per un incidente in Moto 3 che ha visto coinvolto Xavier Zurutuza. Il giovane pilota spagnolo è caduto in curva 9 dalla sua KTM del team Ajo, ed è stato investito dalla Honda del team Sic58 guidata dall'italiano Filippo Farioli. Subito bandiera rossa e soccorsi in pista al 18enne, caricato sull'ambulanza ma comunque cosciente.