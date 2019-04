MotoGp Yamaha, Rossi: «Peccato, ma ci riproverò»

AUSTIN - «Mi dispiace per la mancata vittoria ma ci siamo, siamo forti e ci riproveremo». Valentino Rossi è secondo al traguardo del Gp delle Americhe: sul circuito di Austin, in Texas, il Dottore scattava dalla seconda posizione sulla griglia di partenza. «Quando ho visto la caduta di Marquez mi son detto 'magari ce la faccio questa volta'. Ma Rins era velocissimo e ha guidato meglio di me», ha spiegato Rossi, che non è riuscito ad approfittare del ritiro del campione del mondo ed ha dovuto cedere - a 4 giri dalla fine - allo spagnolo della Suzuki, che ha vinto il suo primo GP. «E' un peccato perchè è tanto che non vinco, ma siamo forti e sicuramente ci riproverò», ha concluso.

