Colin Edwards: «Gli anni con Rossi sono stati fantastici»

ROMA - Dopo una lunghissima carriera nel mondo delle moto (con due titoli vinti in Superbike, quasi 200 gare in MotoGp e tanti successi nelle corse di durata) si è ritirato per stare di più in famiglia, ma non ha poi resistito al richiamo di seguire il Motomondiale. Adesso Colin Edwards è un'opinionista sportivo ma ha ancora piacere di ricordare i tempi in cui saliva in moto per competere. E uno dei ricordi migliori, sono stati gli anni passati in Yamaha, dal 2005 al 2007. «Ho fatto tante esperienze e mi sono trovato bene con tutti, ma il periodo più incredibile sono stati gli anni trascorsi con Valentino, c'era sempre da ridere e divertirsi».



OPINIONISTA Poi "Texas Tornado" parla del suo nuovo lavoro, spiegando di non avere nostalgia dello stare in pista: «Va sicuramente meglio ora che sto dall'altra parte della barricata. Certo, a volte anche noi siamo sottoposti a stress e pressione, ma devo dire che fare l'opinionista in Tv è decisamente più facile che scendere in pista».