Mugello: Bagnaia vola nelle seconde libere, male Valentino Rossi

MUGELLO - Francesco Bagnaia centra il miglior tempo nella seconda sessione di libere del Gran Premio d'Italia, sesta prova stagionale del Mondiale della MotoGp, in programma sul circuito del Mugello. Il pilota della Pramac Racing, con il tempo di 1'46"732, precede per 46 millesimi Fabio Quartararo. Terzo tempo per Danilo Petrucci con la Ducati a 0"131, in ripresa Maverick Vinales con la Yamaha, quinto a +0"241 davanti al campione del mondo Marc Marquez.

Dovizioso e Valentino Rossi in salita

Buon decimo tempo per Franco Morbidelli, che precede Andrea Dovizioso: solo 11esimo il forlivese, a 615 millesimi da Bagnaia. Male Valentino Rossi che avrà disposizione la terza sessione di domani per cercare di rientrare fra i primi 10: oggi il Dottore deve accontentarsi solo del 18esimo tempo, a quasi un secondo da Bagnaia. Non va meglio a Jorge Lorenzo, 20esimo con la Honda a 1"382.