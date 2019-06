Marquez decolla: acrobazie in cielo col campione di volo

ROMA - La livrea e il colore della tuta erano quelli utilizzati nel Motomondiale, cambiava solo il mezzo di locomozione. Marc Marquez ha letteralmente messo le ali, come si vede in un video postato sull'account Twitter della scuderia Honda Repsol. Nel filmato Marquez sale a bordo di un aereo biposto assieme a Juan Velarde, pilota spagnolo che attualmente gareggia nel campionato del mondo Red Bull Air Race.

Another loop the loop, #MM93? @JuanVelarde26 challenges @marcmarquez93 to get on his two-seater plane

Will Marc be able to fly it?#RepsolTeam pic.twitter.com/ekQ2U0uZcI