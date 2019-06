Assen: Quartararo super nelle libere, Rossi 12°

ASSEN - Fabio Quartararo si conferma un asso nel giro secco: il pilota della Petronas Yamaha chiude infatti al comando la prima sessione di prove libere della MotoGp ad Assen, dove domenica si correrà il Gp d'Olanda. Il francese ha fatto fermare il crono sull'1'33".909. Velocissimo anche Maverick Viñales della Movistar Yamaha, che ha chiuso a 77 millesimi dal leader della mattinata, davanti a Danilo Petrucci, protagonista, tra l'altro, di una caduta mentre marciava a 200km/H, conclusa per fortuna senza conseguenze.

Rossi e Marquez a rilento

Al quarto posto della mattinata si è piazzato Alex Rins su Suzuki, staccato di circa mezzo secondo da Quartararo, quinto Takaaki Nakagami della LCR Honda Idemitsu. Sesto tempo per il campione del mondo Marc Marquez (+0.613), è stata una mattinata lenta anche per Valentino Rossi, alle prese con un problema a un sensore, che ha chiuso a 837 millesimi dalla vetta, in 12ª posizione, preceduto da Iannone e Miller. Da segnalare anche la caduta di Jorge Lorenzo, trasportato al centro medico e in attesa di responso.