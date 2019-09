Gp San Marino: Rossi-Marquez, scintille in qualifica

MISANO - Scintille tra Valentino Rossi e Marc Marquez durante le qualifiche del Gran Premio di San Marino. Nel corso degli ultimi secondi del Q2 il Dottore e il pilota campione del mondo sono stati protagonisti di un incrocio pericoloso in curva con il quale hanno abortito i rispettivi time-attack. Marquez, al passo con il miglior tempo registrato da Maverick Vinales, ha superato Rossi all'esterno sul cordolo ma affrontando la curva successiva è andato lungo e il pesarese, nel tentativo di non perdere tempo, ha provato il controsorpasso. Ma la manovra di Rossi ha ostacolato il leggero rientro di Marquez con le due moto a un soffio dalla collisione.

Piloti in direzione gara

Dopo l'incrocio i due piloti si sono scambiati un paio di gesti prima di riprendere la via della pit-lane per rientrare ai box: previsto un incontro con i commissari nel post qualifica. Da non escludere una possibile penalizzazione in griglia.