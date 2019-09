Dovizioso: "Sono fiducioso per il Gp di Aragon"

ALCAÑIZ - Nonostante i 93 punti che lo separano da Marc Marquez, Andrea Dovizioso arriva ad Aragon intenzionato a dare battaglia. "Il Motorland è una delle piste più particolari del campionato - dice il pilota della Ducati - In passato non avevo ottenuto grandi risultati, ma l'anno scorso sono stato molto competitivo e ho chiuso al secondo posto, per cui arriviamo al weekend di gara con questo buon ricordo e questa mentalità. Ovviamente, come abbiamo visto a Misano, ogni gara è un mondo a sé e tutto può cambiare da un anno all'altro, ma cercheremo di essere veloci per lottare nelle prime posizioni durante tutto il fine settimana".

Parla Petrucci

Anche il suo compagno di squadra Danilo Petrucci spera di far bene ad Aragon, per invertire il trend storico negativo, ma anche quello dell'ultimo periodo, nel quale ha ottenuto un nono, un settimo e un decimo posto. "Il circuito mi piace, ma per una serie di ragioni non sono mai riuscito a fare un buon risultato - dice il pilota ternano - spero di poter invertire il trend, anche perché le ultime gare del mondiale non sono andate benissimo".