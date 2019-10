Gp Thailandia: Quartararo in pole davanti a Vinales, Rossi 9°

BURIRAM - Pole position in Thailandia per Fabio Quartararo, che si conferma il più veloce sul circuito di Buriram con il tempo di 1.29.719. Grandissima prestazione di Maverick Vinales con la Yamaha, che soffia all'ultima curva il secondo tempo a Marc Marquez. Il campione del mondo comuque non molla e continua a spingere, nonostante lo spaventoso incidente di ieri che fortunatamente non ha avuto conseguenze: lo spagnolo è a un passo dal suo sesto titolo mondiale nella classe regina (l'ottavo in totale) che arriverebbe con ben quattro gare di anticipo. Domani gli basterà conquistare due punti in più rispetto ad Andrea Dovizioso, che scatterà dalla settima posizione. Solo nono Valentino Rossi, con Alex Rins che chiude la Top 10.

Petrucci ed Espargaro "promossi" dalla Q1

Danilo Petrucci con la Ducati e Pol Espargaro con la KTM erano riusciti ad accedere alle Q2: il pilota della Rossa aveva centrato il miglior tempo delle Q1 con 1.30.685, davanti allo spagnolo a +0.271. Domani il pilota della Ducati scatterà dalla quinta posizione sulla griglia di partenza, alle spalle di Franco Morbidelli, migliore degli italiani. Sesto tempo per Jack Miller, che precede l'altra Ducati di Andrea Dovizioso e Joan Mir.