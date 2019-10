MotoGp, Quartararo: "Voglio il titolo di rookie dell'anno"

MOTEGI - "Quest'anno diverse volte mi è stato detto che la Yamaha non andava bene per questo o quel circuito, ma poi spesso siamo finiti sul podio". In queste parole tutta la sicurezza di Fabio Quartararo, pilota francese del team Yamaha Petronas che ha voglia di far parlare di sé, tramite i risultati, anche a Motegi. "Come in tutte le gare daremo del nostro meglio, cercando di procedere passo dopo passo e di preparare la moto per tutte le condizioni", ha spiegato Quartararo ormai a un passo dal tagliare il traguardo che aveva fissato prima di vivere la sua prima annata in MotoGp.



Rookie dell'anno

"All'inizio della stagione l'obiettivo era quello di essere il Rookie dell'anno, cercheremo di chiudere il discorso in questo weekend - dice Quartararo - In tutta onestà, però, non ci penso più di tanto, cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile, di essere veloci e costanti per lottare contro i nostri avversari".