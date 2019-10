Gp Giappone: Petrucci comanda le terze libere, Valentino Rossi 12°

MOTEGI - Un super Danilo Petrucci comanda la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Giappone 2019 di MotoGP. Sull'asfalto bagnato del circuito di Motegi il pilota italiano della Ducati fa registrare un ottimo crono di 1.54:710 con cui può guardare tutti dall'alto in vista poi delle qualifiche, in cui scatterà dal Q2 in virtù dell'ottavo tempo di ieri. Secondo il neo campione del mondo Marc Marquez, terzo Franco Morbidelli in delle FP3 dunque inutili ai fini della classifica combinata. Soltanto dodicesimo sul bagnato Valentino Rossi.

© AP

I primi dieci della classifica combinata

Non cambia dunque rispetto a ieri, dunque, per la classifica combinata dell'approdo in Q2: i primi dieci restano nell'ordine Quartararo, Vinales, Marquez, Dovizioso, Rossi, Morbidelli, Miller, Petrucci, Rins e A. Espargaro, gli altri dovranno passare dal Q1. Appuntamento con le libere 4 alle ore 7.30 italiane, sarà l'occasione per tutti di testare le moto su una condizione ibrida asciutto-bagnato.