Marquez: "A Valencia serve fare risultato"

ROMA - "Innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che sono venuti a festeggiare a Cervera, è sempre molto speciale organizzare questa festa e avere mio fratello al mio fianco come campione del mondo è stato davvero magico. Ora torniamo al lavoro. Abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato a squadre a Valencia, ma stiamo anche guardando al 2020 e continuiamo a provare alcune opzioni prima di passare ai test. Proveremo a mettere in scena uno spettacolo ancora più bello per i miei fan prima dell'inverno". Queste le parole di Marc Marquez, campione del mondo di MotoGp con la Honda, alla vigilia del Gp di Valencia, ultima gara della stagione.

Parla Lorenzo

"Valencia è un circuito abbastanza diverso da quelli su cui abbiamo corso. È molto stretto rispetto a Phillip Island e Sepang. Dopo una gara positiva in Malesia, mi sto impegnando per continuare a fare progressi e fare tutto il possibile per aiutare il team Repsol Honda a vincere il campionato a squadre". Così invece il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo, desideroso di riscattare, almeno in parte, una stagione da dimenticare.