MotoGp, Marc Marquez: "Mio fratello Alex in Hrc? Io non c'entro!

VALENCIA - "Ho sempre detto che il mio sogno è competere con mio fratello. Con la Honda o un'altra marca non importa ma sul suo futuro in MotoGp io non so e non c'entro niente". Così Marc Marquez ha risposto ai microfoni di Sky Sport, in merito all'ipotesi di un passaggio del fratello Alex Marquez, fresco campione del mondo della Moto2, nella classe regina e nel team della Hrc Honda. L'addio di Jorge Lorenzo, che chiuderà domani la sua carriera, a Valencia, lasciando un posto libero in Honda, apre a tutte le voci di mercato sul suo sostituto per la prossima stagione.

Due Marquez in Honda? "Paragoni e svantaggi"

"Arrivare nel team di un campione del mondo comporterebbe comunque più svantaggi che vantaggi. Perché ci sarà sempre il paragone con il tuo compagno di squadra. E in questo caso con il fratello. Non c'è infatti tanta gente che vorrebbe venire al box della Hrc. Una cosa è poi l'amicizia tra fratelli e l'altra la professionalità. Certamente sarei contento se Alex dovesse arrivare primo sul traguardo in MotoGp, ma io voglio comunque sempre vincere", ha concluso Marquez.