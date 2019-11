Marc Marquez: "E' stato un anno perfetto, lavoriamo per migliorare"

ROMA - E' un Marc Marquez deciso e concentrato a far bene quello che parla a margine della festa per i 75 anni della FCM, la federazione motociclistica catalana, che riporta alla mente del campione spagnolo tanti ricordi legati ai suoi inizi nel mondo delle corse. Il pilota della Honda traccia un bilancio dell'ultima annata da dominatore del Mondiale MotoGP e guarda già al futuro, come riportato da 'Mundo Deportivo': "Per me è incredibile essere qui oggi perché è da qui che ho cominciato. Nella mia carriera fin qui ho avuto molta fortuna che tutto sia andato per il verso giusto. Quest’anno è andato tutto molto bene e sarà complicato replicare questi risultati il prossimo anno".

© Getty Images

Le parole del pilota spagnolo

Marquez affronta anche il tema del ritiro di Lorenzo e della sostituzione con il fratello Alex, campione in Moto2. La Honda Repsol sarà dunque un affare di famiglia nel 2020: "Il ritiro di Lorenzo ha colto tutti di sorpresa. La Honda ad un certo punto è venuta da me dicendomi che tra le opzioni c’era mio fratello. Naturalmente mi ha fatto molto piacere, ma la decisione doveva essere loro. I confronti sono odiosi, ma l’ho visto bene Alex, in crescita durante i test".