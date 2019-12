Max Biaggi: "Marquez vincerà più di dieci titoli"

ROMA - Marc Marquez arriverà a vincere almeno dieci mondiali, superando quindi il record personale di Valentino Rossi. È quanto sostiene l'ex pilota di MotoGp Max Biaggi durante un'intervista al quotidiano spagnolo Marca: "Credo che il ciclo di Marc possa continuare per molto tempo ancora, è giovane e vincerà più di dieci mondiali, ma non sono l'unico a pensarlo" afferma, lodando poi il pilota rivelazione del 2019, Fabio Quartararo: "Di lui mi hanno impressionato non tanto le pole o i podi, quanto il fatto che ogni venerdì era sempre tra i primi tre nelle libere, senza aver mai guidato una MotoGp su nessuno dei circuiti del mondiale".

L'addio di Lorenzo

Poi Biaggi commenta l'addio a sorpresa di Jorge Lorenzo, che ha salutato tutti dopo una stagione tormentatissima dagli infortuni: "La sua decisione è stata dolorosa per tutti gli appassionati di moto del mondo, abbiamo perso un grande campione - aggiunge Biaggi - a me è dispiaciuto soprattutto pensando che aveva appena 32 anni, troppo presto per dire addio, era l'unico che a parità di condizioni era in grado di battere Marquez. Ma è una sua decisione, e da suo amico non posso che rispettarla".