MotoGp: Marquez festeggia a Cervera con i suoi tifosi

CERVERA - Marc Marquez festeggiato e abbracciato dai suoi tifosi. Il campione del mondo ha cenato e fatto festa con tutti gli iscritti al suo fan club, proprio nella sua Cervera, in Catalogna, per un momento di gioia e auguri. "Festeggiando un anno in più con tutti voi alla cena del mio Fan Club! Grazie per il vostro supporto!", ha scritto Marquez sul suo profilo Twitter, postando una foto dell'evento.

Disfrutando un año más con todos vosotros en la cena del @FanClubMM93! Gracias por el apoyo incondicional!

Enjoying one year more with all of you at the @FanClubMM93 dinner! Thanks for all your support! #8ball pic.twitter.com/a4tlUgOPi0 — Marc Márquez (@marcmarquez93) December 21, 2019

Marquez: "Corro per far divertire la gente!"



Per Marquez il supporto dei tifosi è sempre stato fondamentale, e il pilota spagnolo lo ribadisce sempre. "Corro per vincere e per far divertire la gente. È questo che mi dà gli stimoli ogni domenica", ha detto più volte Marquez.