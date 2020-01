Ducati Desmosedici GP20: domani sera la presentazione ufficiale

BORGO PANIGALE - Il conto alla rovescia è iniziato. Il mondo ducatista è in fermento perché domani, giovedì 23 gennaio, si sveleranno le nuove Ducati Desmosedici GP20 con cui Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci andranno a caccia di quel titolo mondiale che, a Borgo Panigale manca dal 2007. In quella stagione fu Casey Stoner a trionfare in sella alla Rossa a due ruote.

Grandissima attesa

L'attesa, ovviamente, è altissima. Gigi Dall'Igna, Direttore Generale Ducati Corse, non vede l'ora di mostrare a tutti il suo nuovo gioiello mentre i piloti sono ansiosi di scendere in pista con una moto che proverà a contrastare quel binomio a oggi imbattibile formato da Marquez e dalla Honda HRC. Il prossimo 8 marzo a Losail, in Qatar, il motomondiale prenderà ufficialmente il via e Andrea Dovizioso, vincitore delle ultime due edizioni, punta a bissare la tripletta realizzata da Casey Stoner tra il 2007 e il 2009.

La diretta

La presentazione della Desmosedici GP20, che avrà inizio alle ore 20, potrà essere seguita sia su Sky Sport 24, a partire dalle 19,30, sia sui canali social ufficiali della Ducati e della stessa Sky.