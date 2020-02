Marquez: "Sono felice ma non sto ancora bene"

ROMA – Un dodicesimo posto che non appartiene certo ai suoi standard ma che, in questo momento, lo rende ugualmente felice. "È veramente importante tornare sulla moto, sono felice ma sfortunatamente mi sento un po' peggio di quanto pensassi. Ho cominciato con una buona energia al primo giro ma mi sono dovuto dare un po' una calmata per esser certo di finire la giornata. Ho provato a trovare il mio ritmo lavorando su quello che mi serve". È il commento ai primi test della MotoGp sul circuito di Sepang, in Malesia, del campione del mondo in carica, Marc Marquez, tornato in sella alla sua Honda dopo l'intervento chirurgico alla spalla.

"L'obiettivo resta lo stesso, 35 giri oggi, 45 domani e poi vedere nell'ultimo giorno. La cosa importante è che la spalla sia rimasta stabile e nel pomeriggio il dolore non è peggiorato. Dobbiamo avanzare passo passo con pazienza" conclude lo spagnolo che oggi ha chiuso col 12esimo tempo a +0''731 dal più veloce, il francese della Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT davanti a Fabio Morbidelli, Petronas Yamaha SRT. Decimo tempo per Valentino Rossi, Yamaha, seguito dalla Ducati di Andrea Dovizioso.