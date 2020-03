Coronavirus, Valentino Rossi tra i primi donatori per Marche Nord

ROMA – Campione dentro e fuori la pista. Valentino Rossi è stato uno dei primi donatori a sostegno dell'azienda ospedaliera Marche Nord per l'emergenza Coronavirus. La raccolta fondi è nata prima spontaneamente da un gruppo di cittadini sulla piattaforma 'Gofundme-Italia', raccogliendo oltre 76mila euro grazie a più di 3.000 donazioni in di tre giorni e poi, da ieri, è stata coordinata dal Comune di Pesaro che, in accordo con l'ospedale San Salvatore, ha istituito l'associazione 'Insieme per Marche Nord'. Il ricavato sarà destinato prevalentemente all'acquisto di ventilatori e della strumentazione necessaria per i posti letto di terapia intensiva.

"L'associazione Insieme per Marche Nord nata al solo scopo di raccogliere fondi da destinare all'azienda ospedaliera Marche Nord per l'emergenza coronavirus, ringrazia i numerosi concittadini, associazioni che da ieri hanno versato dei contributi- fa sapere l'azienda ospedaliera-. Uno dei primi a versare un generoso contributo è stato Valentino Rossi".