MotoGp, Vinales: "Fondamentale che Lorenzo corra per la Yamaha"

FIGUERES – Jorge Lorenzo ha deciso di concerto con la Yamaha di partecipare al Gran Premio di casa, a Barcellona, in programma tra il 5 e il 7 giugno. Maverick Vinales si è detto contento di questa scelta e spera che il collaudatore, nonché tre volte campione del mondo, della casa di Iwata possa prendere parte a più gare possibili. Il regolamento prevede tre wild card a disposizione per la Yamaha.

Lorenzo fondamentale

"Ritengo che sarebbe molto importante per il team se Jorge corresse non solo a Montmelo ma in tutte le gare a disposizione. Sarebbe bello e interessante per testare le nuove parti dimostrando la loro durante il weekend di gara" ha dichiarato Vinales al sito ufficiale della MotoGP.

Situazione uguale per tutti

Il pilota iberico sta attualmente recuperando dall’incidente di motocross subito lo scorso 12 marzo ma non dimentica certo la questione Coronavirus che ha fatto slittare l’inizio della MotoGP a maggio. "La situazione è questa, vale per tutti. Sarà un anno molto intenso perché ci saranno molte gare da recuperare a fine stagione, periodo nel quale sono sempre in ottima forma", ha detto Vinales. "Al momento siamo tutti in stand-by ma ci stiamo allenando molto duramente e tenere alto il livello. Non vedo l’ora di risalire sulla mia M1 perché quest’anno ci siamo preparati davvero molto bene” ha concluso il pilota della Yamaha.