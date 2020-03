Valentino Rossi: "Ritiro? Ho bisogno di alcune gare per decidere"

ROMA - "Riguardo alla scelta per il mio futuro, non lo so. Speravo di poter decidere se continuare dopo la prima parte di stagione, ma ora chiaramente slitta tutto. Mi piacerebbe avere un po' di gare per capire quanto posso essere competitivo, quella è la cosa importante". Il contratto che lega Valentino Rossi e la Yamaha ufficiale è in scadenza a fine 2020 e il pilota italiano avrebbe dovuto sfruttare le prime gare stagionali per prendere una decisione sul proprio futuro, in bilico tra il ritiro e l'approdo in un altro team. L'emergenza coronavirus ha però scombussolato tutti i piani del pilota di Tavullia e messo in ginocchio il mondo della MotoGP.

La previsione del pilota italiano

Il 'Dottore' racconta ai microfoni di Sky Sport le proprie sensazioni riguardo la pandemia e prova a fornire una data indicativa in cui, secondo lui, si potrà riprendere con lo sport: "È stata dura perché abbiamo capito che non avremmo corso proprio la domenica prima di partire per il Qatar. Questo scombussola tutto anche perché bisognerà capire quando riusciremo a correre, sembra che la cosa vada per le lunghe per tutti. Se hanno cancellato anche gli Europei di calcio vuol dire che sarà difficile fino a luglio fare delle gare di moto o degli sport con molta gente".