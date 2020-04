Ducati, Dovizioso: "Valentino Rossi è una rockstar della MotoGp"

ROMA - Andrea Dovizioso sta trascorrendo la propria quarantena per via dell'emergenza coronavirus a Forlì e in un'interessante intervista rilasciata a Marca ha affrontato diversi temi. Tra questi uno dei più interessanti è il parallelismo sul modo di rapportarsi alle vittorie che hanno avuto i dominatori degli ultimi lustri in MotoGP, vale a dire Valentino Rossi e Marc Marquez: "Penso che più che un semplice pilota sia una vera e propria rockstar. È l’unico nell’ultima epoca che si è potuto divertire in pista perché era davvero superiore ai rivali. Tutto è legato alle vittorie in questo mondo, ma Marc Marquez non vive la MotoGP di oggi con quella calma, persino vincendo così tanto. Invece, Valentino è stato superiore per anni ed è stato in grado di divertirsi, lui era ed è tuttora una rockstar: voleva vivere e vive ancora adesso in questo modo".

© EPA

Il pensiero sull'emergenza Covid-19

La pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo a livello sanitario sta colpendo anche la MotoGP. Se da una parte si renderà inevitabile un taglio di stipendi con conseguente calo degli introiti, allo stesso tempo a preoccupare è anche l'aspetto sportivo e il pilota forlivese non è poi così fiducioso si possa correre a breve: "Non siamo abituati a fare una pausa così lunga. Fisicamente sarà difficile per tutti, perché non puoi essere pronto a guidare una MotoGP quando torneremo. Chi saprà come gestirlo farà la differenza. Ma anche mentalmente non sarà facile. Tutto dipenderà da quando potremo tornare in pista e purtroppo al momento non è facile da prevedere".