MotoGp, Valentino Rossi deciderà a fine stagione il suo futuro

TAVULLIA – Una lunga chiacchierata tra nerazzurri. Valentino Rossi e Bobo Vieri, nel corso di una diretta Instagram, hanno parlato del presente, e anche del futuro, del Dottore, ancora indeciso su quale piega prenderà la sua carriera a fine stagione.

Decisione a fine anno

Bloccati in casa per la pandemia legata al Coronavirus, il nove volte campione del mondo e l’ex attaccante della Nazionale Italiana hanno spaziato a 360 gradi con un particolare riferimento al futuro di Valentino. Il pilota della Yamaha che avrebbe dovuto decidere il da farsi dopo i primi Gran Premi dell’anno ha visto cambiare i suoi piani a causa dello stop della MotoGP: “Alla fine di quest’anno mi scade il contratto, quindi dovrò decidere se continuare o meno” le parole di Rossi.

Il Dottore sempre ribadito come voglia continuare a correre ma solo se riterrà di essere ancora competitivo a un livello che lui riterrà opportuno. La decisione, per la pandemia di covid-19, è però stata rimandata alla fine della stagione 2020 quando scadrà il suo contratto con la Yamaha.

Uno dei più grandi di sempre

Bobo Vieri ha definito Valentino Rossi il più grande pilota di sempre: “Non so se sono stato il più grande della storia. Diciamo uno dei più bravi… Dà gusto, è bello” le parole del campione di Tavullia.

E proprio nella sua città, il numero 46 più famoso del mondo sta trascorrendo la quarantena: “Sono a casa, a Tavullia, da quando è iniziata la quarantena, l’8 marzo. Dovevamo andare a correre in Qatar, invece cinque o sei giorni prima ci hanno annunciato la cancellazione della gara. Lì è iniziata tutta la bega. Le giornate sembrano tutte uguali. Però ora sembra che la situazione stia migliorando. Dobbiamo tenere duro. Speriamo che almeno dal 4 maggio si possa ricominciare a fare qualcosa, qualche giro in macchina o in moto, andare a vedere gli amici”.