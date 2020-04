MotoGp, Dovizioso: "Sorpreso del rinnovo di Marquez"

ROMA – “Mi ha sorpreso molto, non me lo sarei mai aspettato. Anzi, avevo proprio un’opinione completamente diversa rispetto a quello che poi Marc ha realmente fatto”. Andrea Dovizioso, nel corso di una intervista con Sky Sport MotoGP, ha commentato così il rinnovo quadriennale di Marquez con la Honda.

Tanti contratti rinnovati

La stagione 2020 di MotoGP deve ancora prendere il via a causa della pandemia legata al Coronavirus. La data d’inizio del Motomondiale è ancora incerta ma tanti piloti sono in scadenza di contratto compresi Dovizioso e Petrucci, quest’anno in sella alle Ducati ufficiali. Finora i rinnovi hanno fatto la parte del loene: oltre a quello del campione del mondo spagnolo, nella classe regina la Yamaha ha confermato Vinales per due stagioni e promossto Quartararo nella squadra ufficiale per il prossimo anno mentre la Suzuki ha allungato il binomio con Rins e sembra sul punto di fare lo stesso con Mir.

Proprio il rinnovo di Marc Marquez è però quello che ha sorpreso Dovizioso, da tre anni vicecampione della categoria dietro lo spagnolo: “Come detto mi ha sorpreso ma su queste decisioni importanti ci sono sempre dei retroscena che non conosciamo. Da parte sua mi sarei aspettato una sfida su un’altra moto, ma quando un pilota vince così tanto può decidere ciò che vuole”.

Il pilota italiano continua ad allenarsi in attesa di ripartire sulla sua Ducati GP-20 di cui non conosce ancora le reali potenzialità: “A sentire le altre interviste ci sarebbero stati sei o sette vincitori in Qatar, noi saremmo stati competitivi, non so quanto perché ormai sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Per ora abbiamo girato soltanto in Malesia e in Qatar, troppo poco per avere un quadro chiaro della situazione e dei valori in campo” ha concluso Dovizioso.