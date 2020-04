MotoGp, M. Marquez: "Rapporto con Rossi cambiato quando c'era il titolo in palio"

CERVERA - "Da Valentino puoi imparare tantissime cose: all'inizio il nostro rapporto era buono, come con altri piloti, ma il rapporto è buono quando non lotti per lo stesso obiettivo". Il campione del mondo della MotoGP Marc Marquez si confessa a 'The Making Of', docu-serie realizzata da Dazn Originals, in onda venerdì 1 maggio, parlando della sua rivalità con Rossi.

Si è sempre soli sulla moto

Il pilota spagnola racconta non solo i duelli con il Dottore ma anche con tutti gli altri top rider della classe regina: "Correre in MotoGp significa competere contro quelli che erano stati i tuoi idoli, come Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, gente a cui vedevi fare cose diverse: gareggiare contro di loro è incredibile”. Una situazione simile a quella con Rossi è avvenuta con un altro grande pilota spagnolo: “Lo stesso mi è capitato con Pedrosa, eravamo amici, ma quando lottavi per il campionato, c'era questa tensione e il tuo rapporto era solo 'Ciao, come stai?', 'Bene, grazie', e nient'altro. Però è una tensione sana, necessaria per la competizione", prosegue Marquez.

L’insegnamento più grande secondo il campione del mondo è uno: "Quello che mi hanno insegnato è che sulla moto sei solo: hai una squadra alle spalle che lavora duro ed è parte dei tuoi successi, ma quando sei in moto l'ultima decisione spetta a te ed è lì che devi seguire il tuo istinto. Siamo tutti piloti e combattenti: è qualcosa che facciamo sin da piccoli e che rende le cose entusiasmanti quando cerchi di infilarti in quei piccoli spazi. Tutti lo hanno fatto. Per la serie: tu sorpassi lì? Io sorpasso qui. Vuoi lasciare un segno del tuo pneumatico sulla mia gamba? Io te lo lascio sul fianco" ha concluso Marquez.