MotoGp, Suppo critica Yamaha: "Poco carina con Valentino Rossi"

ROMA - Mentre il Mondiale di MotoGp è bloccato a causa dell'emergenza Coronavirus, si torna a parlare di mercato piloti. Il tema piu' discusso in questo ultimo periodo è il rinnovo di Valentino Rossi con la Yamaha. La casa di Iwata non ha ancora preso una decisione sul futuro del Dottore e "l’ho trovato poco carino nei confronti di Vale" commenta Livio Suppo che ha trascorso una vita professionale all’interno del paddock MotoGp vincendo da manager sia in Ducati che in Honda. "Capisco - aggiunge Suppo in un'intervista a Sky Sport MotoGp - perché abbiano promosso Quartararo, che è un giovane con ottimo potenziale e ha fatto una stagione da esordiente incredibile. Per Viñales avrei aspettato un pò, perché è in Yamaha da tre anni e ha avuto molti alti e bassi. Avrei aspettato di vedere cosa avrebbe fatto Maverick e quindi avrei dato pure tempo a Vale di capire con calma cosa fare". Suppo non condivide nemmeno la scelta della Honda con Alex Marquez: "Fossi rimasto nel team, io al posto di Lorenzo avrei preso Mir. Quando hai Marc, puoi permetterti di scommettere su un giovane. Alex è un bicampione del mondo, ma ha la sfortuna di fare Marquez di cognome. Inevitabilmente lo paragoneranno ai risultati del fratello. A lui serve un po’ di tempo per adattarsi alla categoria, lo abbiamo visto anche in Moto2. Se capisco il contratto quadriennale di Marc, invece io non avrei mai fatto un contratto annuale ad Alex. È una mancanza di rispetto nei suoi confronti. È proprio sbagliato, perché un pilota va messo nella condizione di stare tranquillo e lui avrà anche una pressione maggiore".