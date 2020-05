Coronavirus MotoGp, il team Aspar: “Ezpeleta è il miglior manager nel mondo dello sport”

ROMA - “Carmelo Ezpeleta è il miglior manager nel mondo dello sport”. Così Jorge Martinez, boss dell’Aspar Team, rende onore al CEO della Dorna in merito alle decisioni prese fino ad ora per via dell'emergenza di Coronavirus che ha colpito anche la MotoGp. “So che sia Carmelo che le squadre si stanno confrontando molto – spiega nel programma “Radioestadio del Motor” su “Onda Cero” -. Dobbiamo ringraziare che abbiamo il miglior manager nel mondo dello sport. Sta mostrando serietà e professionalità. Ha piani diversi e alle squadre ha dato molta fiducia e tranquillità”, aggiunge il direttore del Team Aspar, analizzando la paralisi dei Mondiali a causa della pandemia di Covid-19. “Conosco bene Carmelo, conosco bene Dorna e so che stanno lavorando giorno e notte. Scommetto che il Mondiale tornerà prima di Brno”. E conclude: “Sono convinto che ci sarà una Coppa del Mondo e presto. Carmelo ha detto che sta cercando di renderlo possibile alla fine di luglio. Questo è un ottimo segno. Dorna si sta comportando meravigliosamente perché ci sta aiutando finanziariamente. Sta elargendo un piccolo reddito mensile in modo che possiamo aiutare i dipendenti”.