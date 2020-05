MotoGp, Emilia-Romagna al lavoro per il Gp di Misano a porte chiuse

ROMA - "Lavoriamo per promuovere l'Emilia-Romagna nel mondo, stiamo lavorando ad esempio per il MotoGp di Misano (inizialmente previsto a metà settembre, ndr) a porte chiuse all'interno di un circuito mondiale che preveda meno tappe di prima". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna in videoconferenza stampa dalla Regione sull'emergenza coronavirus.

L'impegno per la ripresa

Dopo un periodo pesantissimo, con l'avvio della fase 2 "mi auguro non si perda la stagione turistica", continua Bonaccini. In questo senso, annuncia il governatore, "stiamo lavorando anche per far svolgere il gran premio di Moto Gp a settembre a Misano, a porte chiuse, nell'ambito di un campionato che vedrà meno tappe". Più in generale, la Regione punta a far riprendere tutta una serie di manifestazioni "anche in digitale", sull'esempio di quanto previsto per l'edizione di quest'anno della Motor valley fest a Modena. "Non ci fermiamo - assicura Bonaccini- faremo tutto quello che sarà possibile fare".