MotoGp, Crutchlow sicuro: "Miller ha il talento per battere Marc Marquez"

ROMA - "Miller è uno dei pochi piloti ad avere il talento per battere Marc. Ha tanto talento. Ritengo però che lui possa fare un ulteriore passo in avanti e sfidare Marquez anche nei prossimi anni". Così Cal Crutchlow commenta la notizia di Jack Miller che sarà nel team ufficiale Ducati credendo che il pilota di Townsville sia uno dei pochi a poter battere Marc Marquez, otto volte campione del mondo e portacolori Repsol Honda, nell’arco di una stagione. "Credo che lui sia il pilota giusto e penso che abbia tutte le possibilità quando mi ritirerò e gli farò da guida. Ma dipende da lui, se vuole che io faccia qualcosa per lui oppure no”, ha detto il britannico che è salito sul podio insieme a Miller nel 2019 in Australia dietro al numero 93. "Per l’Australia - ha spiegato Crutchlow in una chiacchierata video sulla pagina Facebook dell’Australian Motorcycle Grand Prix - è un’ottima cosa, dai tempi di Casey Stoner nessuno era salito sul podio in maniera regolare e ora Jack ci sta riuscendo. È arrivato tra i primi tre nel Gran Premio di casa: un risultato incredibile nella carriera di qualsiasi pilota".

Jack Miller è il nuovo pilota della Ducati