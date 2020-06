Marquez, l'ex fidanzata sbotta: "Non date per scontata la mia sessualità"

ROMA - La love story con Marc Marquez è ormai finita da tempo. E dopo l'annuncio ufficiale di qualche mese fa sul proprio profilo Instagram, Lucia Rivera Romero torna a parlare della sua vita professionale e non. Essendo stata l'ex fidanzata del pilota della Honda è quasi sempre sotto i riflettori della stampa ma non si scompone mai: "Vengo a parlare di moda, non di cose che non sono il mio lavoro… Sto molto bene, sono felice, ho 21 anni, sono indipendente e mi piace quello che faccio – ha detto in un'intervista alla stampa spagnola, riportata dal El Mundo -. Siamo appena usciti da una pandemia e questa diventa davvero la cosa meno importante". Ora è felicemente single negando altri rapporti di coppia: "Hanno parlato di una storia con un modello, ma è solo un amico…", continua Romero. Che poi però risponde stizzita: "Quello che non capisco è perché non mi abbinano mai alle donne e mi accoppiano sempre con gli uomini… perché danno la mia sessualità sempre per scontata? Sono sempre aperta a tutte le possibilità, perché no? Devi essere aperto – aggiunge l’ex del campione del mondo-. Mi fa molto arrabbiare che la sessualità di una donna sia sempre data per scontata. Ti rendi conto (riferito a un giornalista ndr) che è un po’ un micromachismo?". E conclude: "Puoi vedermi camminare con le donne come con gli uomini".