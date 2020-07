Gp Spagna, Marquez: "Speravo in prima fila, ci siamo riusciti"

JEREZ - "Sono contento, sapevo che la Yamaha e la Suzuki erano forti sul giro secco qui, che invece non è il mio punto più forte in questo circuito. Speravo nella prima fila, ci siamo riusciti". Lo ha affermato Marc Marquez commentando il terzo tempo nelle qualifiche del Gp di Spagna. "Domani sarà una gara lunga - ha detto il pilota spagnolo della Honda ai microfoni di Sky Sport MotoGp - le gomme soffrono tantissimo, ma siamo a posto".

Scintille con Rins, Marquez: "Non ho visto che era dietro"

"Già ieri avevo visto che nel giro secco la Yamaha usa molto la gomma e riesce ad andare molto forte - ha detto ancora il campione del mondo in carica nel corso della sua analisi post-qualifiche - noi invece ieri eravamo più veloci di oggi, ma abbiamo cambiato il setup della moto. Ora siamo forti sul passo e andiamo un po' più piano nel giro secco. L'obiettivo era la prima fila, sono contento: in gara sono tanti giri e vediamo come va" ha detto Marquez. In merito, infine, all'episodio con Rins nelle terze libere per il quale ha rischiato una penalità, poi non comminata dagli steward, Marquez ha concluso: "Mi è dispiaciuto, ma c'era doppia bandiera gialla e bisognava andare un po' più piano, vuol dire che era caduto un pilota. Onestamente non ho visto che dietro di me c'era Rins".