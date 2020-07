MotoGp, Spagna: Marquez sulla ghiaia, rimane nelle retrovie

JEREZ - Colpo di scena a pochi giri dal via del Gp di Spagna, a Jerez. Marc Marquez ha commesso un errore ed è finito sulla ghiaia. Tenendo dritta la moto, il pilota spagnolo campione del mondo in carica ha percorso il tratto in ghiaia ed è rientrato in pista, ma è finito nelle retrovie venendo scavalcato da tutti gli altri piloti. Lo spagnolo ha perso, così, la prima posizione della gara, ed è ora costretto a una rimonta da record. Se Marquez non dovesse rimontare fino al podio, questa sarebbe la sua prima gara MotoGp a Jerez fuori dai primi tre.





Prima del via i piloti della MotoGp, con in testa lo stesso Marquez, hanno osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime del Coronavirus. Un momento toccante prima del via della stagione 2020.