MotoGp, Marquez tempi di recupero lunghi: forse torna a Misano

MADRID - Il ritorno in pista di Marc Marquez non è così vicino come si poteva pensare. Dopo aver provato un recupero lampo per il Gran Premio d'Andalusia, il pilota spagnolo si è dovuto sottoporre a un secondo intervento all'omero destro e adesso il suo stop potrebbe prolungarsi, anche in considerazione del fatto che lo stesso Cabroncito starebbe pensando di seguire un percorso di rientro cauto e graduale per evitare una nuova ricaduta.

A rivelarlo è il quotidiano "El Periodico" che ipotizza come il pluricampione del mondo salti non solo la tappa in terra ceca a Brno, ma anche i due Gp austriaci. Marquez, secondo quanto riportato dal giornale spagnolo, potrebbe a quel punto tornare in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma a Misano dall'11 al 13 settembre.