MotoGp, ufficiale: Portimao ospiterà il finale di stagione

ROMA - L'ultimo Gp della stagione si svolgerà all'Autodromo Internacional do Algarve di Portimao, in Portogallo. La Fim, l'Iirta e Dorna Sports hanno comunicato ufficialmente l'aggiunta di questo Gran Premio, il quindicesimo. L'evento si svolgerà dal 20 al 22 novembre e chiuderà il campionato. "Sono molto orgoglioso che la MotoGp torni nel mio paese dopo otto anni dall'ultimo Gran Premio che si svolse al Circuito do Estoril nel maggio del 2012 - ha dichiarato Jorge Viegas, presidente della Fim -. Desidero ringraziare calorosamente Dorna, l'Autodromo Internacional do Algarve e la Federazione motociclistica del Portogallo per essere riusciti a ottenere le condizioni necessarie per l'organizzazione della finale del Campionato del mondo di Moto Gp che si terra' in Portogallo". Anche Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports, è soddisfatto e felice dell'accordo chiuso per chiudere il calendario sul circuito portoghese.

