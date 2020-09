GP San Marino, Valentino Rossi: "Sensazioni positive dalle libere"

MISANO ADRIATICO - "Oggi è stato un buon venerdì. Sembra che la nostra moto sia più competitiva qui e possiamo essere più forti. Soprattutto nel pomeriggio non sono stato così male, anche con il ritmo. Dobbiamo dare il massimo, perché possiamo lottare per un buon risultato”. È soddisfatto Valentino Rossi dopo la tornata di prove del venerdì in vista del Gran Premio di San Marino in programma domenica al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Migliorare ancora

La quinta posizione ottenuta, soddisfa il Dottore che però vuole alzare ancora l’asticella: “Dobbiamo migliorare in alcuni punti, ma mi trovo bene con la mia moto e alla fine ho fatto un buon time attack. La quinta piazza che ho ottenuto nelle FP2 è una buona posizione per il primo giorno”.

Fondamentali saranno le prove libere di sabato mattina: "Sarà molto importante rimanere tra i primi 10, quindi questo è il nostro prossimo obiettivo. Misano è sempre un po' complicato. Hanno fatto un ottimo lavoro con il nuovo asfalto, perché ha un ottimo grip e ci sono meno dossi, ma ci sono alcuni brutti in alcuni punti. C'erano più dossi con l'asfalto precedente, ma erano più piccoli" continua il nove volte campione del mondo.

Il fenomeno di Tavullia è felice di ritrovare il pubblico nel gran premio di casa: "Per me Misano è sempre speciale, perché è davvero il mio Gran Premio di casa. Abito a 10 chilometri da qui. Sono cresciuto qui a Misano. Avere una piccola folla in pista è molto importante, perché' cambia completamente l'atmosfera ed è un buon passo per il futuro, quindi torniamo alla situazione normale il prima possibile" conclude Valentino Rossi.