GP Aragona, Dovizioso: "Due gare cruciali per la stagione"

ROMA - "Siamo subito andati avanti dopo la gara di Le Mans, e ora siamo già concentrati sui prossimi due Gran Premi ad Aragon, che saranno cruciali in questa fase della stagione. L'anno scorso sono riuscito a salire sul podio e, anche se sulla carta non siamo i favoriti su questa pista, sono certo che avremo qualche opportunità sfruttando i punti di forza della nostra Desmosedici". Sono le parole di Andrea Dovizioso che si proietta verso i prossimi due appuntamenti del Motomondiale. "Il Mondiale è ancora aperto e dobbiamo continuare a lavorare gara dopo gara per cercare di raggiungere il nostro obiettivo", ha spiegato il forlivese della Ducati, reduce dal quarto posto in Francia.

Le parole di Petrucci

"La vittoria a Le Mans è certamente servita a infondere molta fiducia, e arrivo a MotorLand con il morale alto", il commento del suo compagno di squadra Danilo Petrucci. "Ogni gara è un mondo a sé, ma dopo superando un inizio di stagione così difficile, ora voglio continuare a migliorare", ha proseguito. "Spero di poter continuare con le stesse sensazioni positive che abbiamo avuto in Francia, e sono fiducioso che possiamo dire la nostra anche nelle ultime cinque gare che restano". "Vediamo come saranno le condizioni della pista di Aragón quando arriveremo", ha aggiunto 'Petrux'. "Dovremo essere bravi a interpretare il comportamento delle gomme, sarà fondamentale per poter partire con il piede giusto dalle prove libere di venerdì".