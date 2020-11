MotoGp: Marquez, martedì giorno decisivo

ROMA – La domanda che tutto il mondo delle due ruote si fa è sempre la stessa: Marc Marquez correrà ancora in questa stagione? La Honda HRC ha risposto in maniera criptica con un tweet in cui ha annunciato che questa sarà “la settimana della gara” di MotoGP.

Martedì giorno decisivo

L’incertezza sulla decisione dell’otto volte campione del mondo è tanta dopo la frattura all’omero destro di inizio stagione. Tutti si chiedono se Marquez correrà o meno gli ultimi tre GP del 2020 e, come riporta As.com, il mistero potrebbe essere svelato domani. La Honda ha scelto la strada dell’ironia e del mistero per cercare di spegnere i rumor intorno alla decisione che il numero 93 prenderà. Marquez e gli ortopedici aspetteranno fino all’ultimo prima di dare il responso definitivo.