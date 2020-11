MotoGp, Crutchlow nuovo collaudatore ufficiale della Yamaha

VALENCIA - Cal Crutchlow torna a casa. Il pilota di Coventry è infatti il nuovo collaudatore ufficiale della Yamaha Factory Racing in MotoGP. Ad annunciarlo è stata la stessa casa di Iwata, confermando come la collaborazione avrà inizio a Sepang, in Malesia dal 14 al 16 febbraio con il britannico in sella alla YZR-M1.

Collaudatore e terzo pilota

Crutchlow, 35 anni, ha disputato dieci stagioni nella classe regina: 3 in Yamaha, una in Ducati, e le restanti con la Honda. L’ex campione del mondo della Supersport del 2009 proprio con la moto di Iwata, parteciperà anche ai test ufficiali IRTA e ad altri test privati Yamaha dando il suo contributo per il programma di sviluppo MotoGP. In un comunicato la Yamaha ringrazia "il collaudatore 2020 Jorge Lorenzo per la disponibilità, supporto e comprensione durante questo anno reso difficile dal Covid-19. Sebbene le circostanze esterne abbiano impedito a questa partnership di realizzare i loro obiettivi comuni per il 2020, il rispetto tra le due parti rimane invariato. La Yamaha augura a Jorge tutto il meglio per i suoi impegni futuri".