GP Portogallo, Valentino Rossi: "Yamaha team della mia vita"

PORTIMAO – “Ho corso per tanti team, ma Yamaha è stato quello della mia vita perché ci ho passato 15 anni. Ci sono stati momenti brutti, ma tantissimi momenti belli; abbiamo vinto un sacco insieme ed è stato figo”. Valentino Rossi chiude la sua avventura con la Yamaha Factory, con la quale ha conquistato 4 titoli mondiali in MotoGP, e non nasconde la sua emozione.

Film in due tempi

Il Dottore, parlando ai microfoni di Sky Sport MotoGP fa un passo indietro prima di guardare al domani che si chiama Petronas: “È stato un bel film diviso in primo e secondo tempo, entrambi molto belli e molto intensi. Ringrazio tutti, Yamaha è stata la parte più importante della mia carriera e una molto importante della mia vita”.

Valentino ha poi analizzato il Gran Premio del Portogallo: "È stato un weekend difficile perché abbiamo fatto un po' fatica dal venerdì. Ho cercato di mettercela tutta perché ci voleva una gara dignitosa per salutare questo team e tutti i miei amici qui. In gara purtroppo son partito molto indietro e male, ma non ho mai avuto strada libera altrimenti avrei avuto un buon passo. Peccato perché si faceva fatica a passare" ha concluso il nove volte campione del mondo.