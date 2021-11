Valentino Rossi saluta la MotoGp: la commovente dedica di Francesca Sofia Novello

Baci, abbracci e tante lacrime : così Francesca Sofia Novello ha accolto Valentino dopo la sua ultima gara in Moto Gp. La modella, nonostante la gravidanza ha sempre seguito il suo compagno e anche oggi ha voluto esserci nel giorno che tutti gli appassionati ricorderanno: a Valencia si è conclusa la carriera di una leggenda che ha fatto appassionare milioni di tifosi e che ha portato il motociclismo italiano sul tetto del mondo. Per il Dottore sono arrivati tantissimi messaggi, dall'Inter fino alla Ferrari: tutti omaggiano il 9 volte Campione del Mondo.

Il messaggio per Valentino Rossi

"Sei l'emozione più bella della mia vita, Tiamo. Franci", questo invece il messaggio della sua dolce metà. La Novello ha scritto queste parole nel pannello dedicato alla carriera di Vale e poi ha postato lo scatto sui social dove ha messo anche un video in cui accarezza il pancino. Archiviata la carriera da pilota, Valentino è pronto a una nuova avventura: fare il papà. Tra pochi mesi infatti in casa Rossi-Novello arriverà una bimba di cui ancora non si conosce il nome anche se il pesarese durante un'intervista ha rivelato qual è il suo preferito: Vittoria.