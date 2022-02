MotoGp, Martin: "Altre opzioni oltre alla Ducati factory"

ROMA - Tutti i piloti ambiscono alla miglior moto possibile per primeggiare in MotoGp . E Jorge Martin non è da meno . Il pilota Pramac vuole infatti approdare presto a Borgo Panigale per salire in sella alla Desmosedici, ma non è detto che il suo futuro si colori di rosso Ducati . "Se arrivano podi e vittorie - ha detto lo spagnolo classe 1998 a "sport.es" - allora logica vuole che lo step successivo sia puntare al team factory il prossimo anno. Il mio obiettivo è arrivare alla Ducati e voglio firmare al più presto. Ma sono aperto anche ad altre opzioni ".

I modelli di Martin

Per ora Jorge Martin ha imboccato la strada giusta. Alla sua prima stagione in MotoGp, ha conquistato il titolo di rookie dell'anno con all'attivo quattro podi e una vittoria, che gli hanno garantito un posto nella top 10 piloti. Anche se, per arrivare in Ducati, deve superare la concorrenza di Bastianini e Miller. L'ambizione dello spagnolo è però cosa risaputa e punta alla leggenda: "Vorrei essere come Valentino Rossi - ha continuato - e vincere almeno un po' di quanto ha vinto lui. Marquez è invece un esempio per tutti e cerco di imparare molto da lui. Io l'ho visto in pista al pieno delle sue abilità e, con la Honda che è migliorata, può puntare al prossimo Motomondiale". Ora che la stagione sta per iniziare, Martin può puntare a perfezionarsi, iniziando dal Gran Premio in Qatar, in programma il 6 marzo.