MotoGp, Marquez: "Non vado d'accordo con Rossi, ma mondiale perde icona importante"

ROMA - La stagione 2022 di MotoGp sarà segnata dall'assenza di Valentino Rossi in griglia. Dopo 25 anni nel motomondiale, infatti, il campione di Tavullia ha abbandonato le due ruote a favore delle quattro, ripartendo in una nuova avventura nel campionato GT World Challenge Europe con Audi. Il nuovo punto di riferimento in pista sarà inevitabilmente Marc Marquez: lo spagnolo, infatti, è intenzionato a riscattarsi, dopo le ultime due stagioni sostanzialmente buttate a causa di ripetuti e gravi infortuni. Il nativo di Cervera ha parlato a proposito dell'assenza del Dottore: "Non vado d'accordo con Valentino, questo è noto. Ma non ho problemi a riconoscere che senza di lui la MotoGP perde un’icona importante e un pilota che ha attirato molto pubblico. Però la MotoGP continua. Ci sono nuove generazioni e io sono il primo che deve reinventarsi per non restare fuori dalla griglia. Alcuni grandi piloti si sono ritirati, ma è vero che l’impatto di Valentino è stato molto grande", le sue parole ad As.