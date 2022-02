MotoGp, Dovizioso: "Quartararo fortissimo nei cambi di direzione"

ROMA - Andrea Dovizioso, dopo essere subentrato a stagione in corso, nel 2021, a Franco Morbidelli, è pronto a ripartire, stavolta da capo, in MotoGp . Il pilota vincitore di 15 Gran Premi, infatti, sarà alla guida della Yamaha del team WithU Yamaha RNF. Dopo che nei suoi ultimi anni in Ducati era stato abituato a lottare per la vittoria con Marc Marquez, il confronto con il compagno di marca Fabio Quartararo è inevitabile: "Ho migliorato il mio feeling, anche se non sono contento perché molti piloti sono competitivi e io vorrei essere più veloce. Ci è voluto del tempo, ma ora a volte freno meglio di Fabio, e lui frena bene", ha sottolineato in un'intervista rilasciata a Speedweek.com a una settimana di distanza dai test di Mandalika. "Fabio è particolarmente bravo nei cambi di direzione. È molto reattivo e può quindi aumentare la velocità prima di cambiare direzione e preparare al meglio la moto alle uscite di curva. Fa i cambi di direzione con una tecnica e una posizione sulla moto efficaci", ha poi aggiunto in riferimento al campione del mondo in carica.

Le sensazioni per il 2022

Dovizioso ha poi parlato di quelle che sono le sensazioni per la nuova stagione, dopo aver terminato in 19esima posizione i test di Mandalika: "In piste in cui fa così caldo è difficile capire la situazione degli avversari. Ma Marc Márquez e Pol Espargaró sono stati particolarmente forti, non solo in termini di velocità pura, ma anche in termini di ritmo. Poi i piloti Ducati sono costantemente veloci, ma il potenziale non è chiaro per tutti. E Suzuki: Rins ha fatto un'impressione particolarmente forte. Ma sono prove, puoi capire certe cose, ma non tutto".