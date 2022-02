È ufficiale: Ducati e Bagnaia insieme fino al 2024

ROMA - Francesco "Pecco" Bagnaia e la Ducati hanno annunciato il rinnovo del loro rapporto professionale per tre stagioni, il 25enne resterà infatti in sella alla Desmosedici fino al 2024. Una firma annunciata e attesa visto l'exploit di Bagnaia nella seconda parte della MotoGp 2021. "Essere un pilota Ducati in MotoGP è sempre stato il mio sogno e sapere di poter continuare nel Ducati Lenovo Team per altre due stagioni mi rende davvero contento e orgoglioso. Nella squadra c'è un ambiente sereno, c'è sintonia e so che insieme potremo fare grandi cose. Ora posso concentrami solamente a fare bene in questo Campionato", ha detto il vicecampione del mondo.