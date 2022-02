MotoGp, Aleix Espargaro: "Sarà il Mondiale più complicato di sempre"

L'obiettivo di Aleix

Per giunta, i test ufficiali di Mandalika hanno rilevato gli ottimi tempi dell'Aprilia, che si prepara all'esordio in Qatar, in programma il prossimo 6 marzo. "È difficile dire - ha aggiunto Espargaro - cosa mi renderebbe soddisfatto. Nel 2022 potrei finire in top 6 e comunque non essere contento del risultato. Sono sempre ambizioso, forse troppo. La cosa più importante è però svolgere un lavoro appagante e migliore rispetto a quello dell'anno scorso". Un'ambizione che però mantiene ben saldi i piedi per terra: "Non si può pensare di arrivare ottavi e l'anno successivo vincere il campionato. Credo che un buon risultato sarebbe superare i 200 punti e arrivare tra i primi sei", ha detto il "Capitano".