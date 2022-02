MotoGp, Ezpeleta: "Vaccino obbligatorio? Non credo"

ROMA - "Parlo molto spesso con Stefano Domenicali, presidente e direttore esecutivo della Formula 1, ma noi non possiamo imporre il vaccino per entrare nel paddock . Non credo proprio . È un qualcosa che deve arrivare dallo stato che ci ospita". Così, ai microfoni di "Motorsport", il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta , sulla questione della vaccinazione obbligatoria, ipotesi già avviata per le quattro ruote . Fatto salvo questo importante chiarimento, Ezpeleta preferisce poi parlare della griglia MotoGp , che quest'anno vedrà otto moto sviluppate da Ducati: "Mi sarebbe piaciuto vedere sei marchi con quattro moto a testa. Ma la cosa più importante è che i team indipendenti abbiano trovato un modo per andare avanti. Mi ha stupito che l'Aprilia non sia riuscita ad attirare un team satellite ".

Su Rossi

Questo sarà il primo Motomondiale senza Valentino Rossi dopo 26 stagioni. "Per ogni sportivo - ha detto Ezpeleta - arriva il ritiro. Sarà ancora presente con il suo team, ma già sapevamo che non poteva correre in eterno. Mi mancherà moltissimo, ma il paddock deve andare avanti. Mi aspetto ancora tanto giallo sulle tribune, ma dico a tutti i giovani piloti: imitate Valentino nelle sue performance, non per la simpatia". La MotoGp ha però rischiato di perdere un altro pezzo pregiato, Marc Marquez: "Nel suo caso non potevamo risolvere nulla. Per fortuna Marc è rientrato dai suoi infortuni e ci sarà". Infine, un accenno ai test di Mandalika, che per molti piloti hanno rappresentato un problema, soprattutto a causa dell'asfalto: "Evidentemente sono stati commessi degli errori, ma stiamo cercando di risolverli. Meglio riasfaltare, che correre in quelle condizioni".